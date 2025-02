DAZN : «Ils vont devoir payer», l’énorme coup de pression !

Arnaud De Kanel

Estimant payer trop cher pour un produit qui aurait été surestimé par la LFP, DAZN refuserait de verser sa quatrième échéance. Le virement, prévu le 14 février, pourrait ne jamais voir le jour et cela fait logiquement grincer des dents en Ligue 1 où certains clubs en ont grandement besoin pour survivre. Un dirigeant oblige d'ailleurs le diffuseur à honorer son contrat.

La tension est à son comble en Ligue 1. Les dirigeants ont les nerfs à vif depuis qu'ils ont appris que DAZN ne souhaitait pas verser sa quatrième échéance. La crise des droits TV repart de plus belle et du côté des clubs, on ne préfère même pas envisager cette hypothèse. Un dirigeant a même poussé un coup de gueule pour RMC Sport afin de forcer DAZN à payer.

«Impossible qu’ils se fassent une telle publicité»

« Ils vont devoir payer. Impossible qu’ils se fassent une telle publicité de mauvais payeur surtout depuis que l’Arabie saoudite les soutient (le royaume a soutenu DAZN dans l'achat des droits de la Coupe du monde des clubs, NDLR) », confie-t-il, ne laissant ainsi pas le choix au diffuseur de la Ligue 1. Un de ses homologues en appelle à la responsabilité de la LFP.

«Que la Ligue assume ses choix»

« Je crois savoir qu’un fond de réserve a été créé depuis le crash de Mediapro pour faire face à ce type de situation. Donc c’est maintenant qu’il doit servir. Que la Ligue assume ses choix ! », lance-t-il pour RMC Sport. Le message est passé.