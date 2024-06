Euro 2024 : Le Portugal entre en scène, tout savoir sur cette journée

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour les deux dernières rencontres de cette première journée du premier tour de l’Euro, place aiu Groupe F. Ce dernier va se dérouler ce mardi avec dans un premier temps, la Turquie face à la Géorgie à 18h, puis le Portugal face à la République Tchèque à 21h. Deux rencontres très intéressantes, et qui pourraient être déjà déterminantes au niveau du classement finale de la poule.

Ça y est, la quasi-totalité des nations engagées au sein de cet Euro 2024 ont pu effectuer leurs grands débuts. Car le Portugal, vainqueur de l’Euro 2016, fait son entrée en lice ce mardi soir seulement. En effet, les deux premières rencontres de ce Groupe F auront lieu dans la soirée, avec Turquie - Géorgie à 18h au Signal Iduna Park de Dortmund, puis à 21h avec le Portugal face à la République Tchèque du côté de la RedBull Arena de Leipzig. Après trois jours consécutifs avec trois matchs au programme, ce mardi n’en comportera que deux.

Turquie - Géorgie, un duel très intéressantes

Grande déception de l’Euro 2021, la Turquie va tenter d’inverser la tendance trois ans plus tard. Menée par l’Italien Vincenzo Montella, la sélection turque ne manque pas de talents. Avec Arda Güler, Kenan Yildiz, ou encore Semih Kiliçsoy, l’avenir s’annonce radieux pour cette belle nation, demi-finaliste de l’édition 2008 notamment. Derrière le Portugal, la Turquie a un gros coup à jouer. En effet, fort d’un groupe solide, mais aussi d’individualités capables de faire la différence, la bande à Hakan Çalhanoglu peut espérer une qualification directe pour les 8èmes de finales, et cela passer par une bonne entame de tournoi face à la Géorgie.



De son côté, l’équipe dirigée par Willy Sagnol veut entrer dans l’histoire. Pour sa première participation à un Euro, mais surtout à une grande compétition internationale, la Géorgie ne va pas se cacher, bien au contraire. Comme la Slovénie par exemple, la Géorgie peut s’appuyer sur un axe fort gardien de but - joueur offensif très dangereux avec Giorgi Mamardashvili et Khvicha Kvaratskhelia. Suffisant pour créer la surprise d’entrée de jeu face à la Turquie ? Possible...

Euro 2024 - Portugal : La bande à Cristiano Ronaldo veut remettre ça ! https://t.co/X8P5OHDkaR pic.twitter.com/9PvSBgl5zI — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

Le Portugal doit confirmer son nouveau statut