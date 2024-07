Euro 2024 : Il terrasse les Bleus et jubile !

Jean de Teyssière

Mardi dernier, lors de la demi-finale de l’Euro entre l’Espagne et l’équipe de France, la Roja se retrouve menée au bout de 10 minutes de jeu. Face à une défense qui a fait ses preuves tout au long de la compétition, Lamine Yamal décide de prendre ses responsabilités, à 16 ans et décoche une frappe splendide dans la lucarne de Mike Maignan. Un but qu’il a revu plusieurs fois et qu’il ne voit pas comme une réponse aux mots d’Adrien Rabiot.

Avant la demi-finale entre la France et l’Espagne, Adrien Rabiot avait piqué Lamine Yamal en conférence de presse, estimant qu’il devait « faire plus de choses que ce qu’il a fait jusqu’ici s’il veut jouer une finale. » C’est justement face à Adrien Rabiot qu’il a marqué le but égalisateur…

Yamal a revu son but face aux Bleus plusieurs fois

Dans un entretien accordé à Marca, Lamine Yamal a été interpellé sur son but splendide marqué contre l’équipe de France. Un but qu’il a donc revu plusieurs fois : « Combien de fois ai-je reçu la vidéo de mon but ? Beaucoup, vraiment. On aurait dit que je ne l'avais pas marqué ni vu ! Tant de messages d’affection me font très plaisir. »

«Ce qui compte, c’est de passer»

Son duel face à Adrien Rabiot a été remporté par l’attaquant de 16 ans. Néanmoins, Lamine Yamal ne voit pas cela comme une revanche : « On ne pense pas à ces choses-là et on ne regarde pas qui est devant nous. Ce qui compte, c'est de passer et d'aider l'équipe. Rien de plus. Je n'y ai pas accordé d'importance. Ce qu'il a dit en conférence de presse, c'est tout. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de me concentrer sur le jeu et d'aller en finale. Et c'est ce que nous avons fait. » Le travail devra être terminé ce dimanche, face à l'Angleterre.