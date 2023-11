Neymar crée la polémique et refuse de revenir à Paris

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche le 17 octobre contre le Venezuela, Neymar a commencé sa convalescence, mais ne s'est pas encore fait opérer. Et pour cause, il existait un désaccord entre le joueur et son club Al-Hilal concernant cette opération. Mais c'est désormais régler.

Recruté pour 90M€ cet été, Neymar n'aura pas pu étrenner le maillot d'Al-Hilal pendant très longtemps. Et pour cause, le 17 octobre, l'ancien joueur du PSG a été victime d'une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. Sa saison est donc d'ores et déjà terminée.

Neymar se fera opérer par le médecin de la Seleçao

Il doit désormais se faire opérer, ce qui a fait débat avec son club. Mais Neymar a eu le dernier mot et sera opéré par le Dr Rodrigo Lasmar à Belo Horizonte, où il est arrivé mercredi. L'ancien numéro 10 du PSG a pleinement confiance en le médecin de la sélection brésilienne.

Al-Hilal voulait qu'il se fasse opérer à Paris

Et pourtant, Al-Hilal aurait préféré que Neymar se fasse opérer à Paris, une option écartée par le joueur qui ne fera donc pas son retour dans la capitale française. Le numéro 10 voulait être opéré par Rodrigo Lasmar, le médecin de l'équipe nationale brésilienne et de l'Atletico MG.