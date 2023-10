Ballon d'Or : Messi se fait fracasser, un ami dégoupille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le huitième Ballon d'Or de Lionel Messi n'est probablement pas le moins polémique. Et pour cause, le Champion du monde est loin de faire l'unanimité compte tenu de sa saison moyenne en dehors du Mondial au Qatar. Lothar Matthäus n'a pas manqué de critiquer l'ancien joueur du PSG. Mais Angel Di Maria, très proche de La Pulga est monté au créneau.

Depuis lundi soir, Lionel Messi est encore entré un peu plus dans l'histoire du football en décrochant un huitième Ballon d'Or, améliorant son propre record. Cependant, cette distinction ne fait pas l'unanimité. Loin de là. Et pour cause, bien qu'il ait remporté la Coupe du monde, Lionel Messi n'a pas brillé avec le PSG le reste du temps, à l'inverse d'un Erling Haaland qui a tout raflé avec Manchester City mais qui était absent au Qatar. Lothar Matthäus n'hésite donc pas à dénoncer cette « farce ».

Ballon d'Or : Messi réussit un coup historique https://t.co/ZNvgP3Ij7g pic.twitter.com/GRPPCkcXoT — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

Matthäus détruit Messi !

« Tout au long de la saison, Haaland a fait mieux que Messi. Ce Ballon d’Or n’est pas mérité. C’est la preuve que la Coupe du monde compte plus que tout. Pour moi, personne n’a fait mieux qu’Erling Haaland. Il a tout simplement été le meilleur tout au long de ces 12 derniers mois. Il a remporté des titres importants avec Manchester City, tout en établissant des records de buts. J’ai toujours été un fan de Lionel Messi, mais ce vote est une farce ! », lance l'ex-international allemand au micro de Sky Sports Deutschland .

Di Maria lui répond sèchement