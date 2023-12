Messi reçoit un message improbable sur son avenir !

La rédaction

Auréolé d'un titre de champion du monde en 2022, seul trophée majeur qui manquait dans sa vitrine, Lionel Messi a quasiment tout gagné. Alors que la retraite pointe le bout de son nez, l'ancien du PSG, désormais âge de 35 ans, pourrait pousser encore de nombreuses années. Du moins, c'est ce qu'espère fermement Gianni Infantino.

Lauréat du dernier Ballon d'or, sacré champion du monde en 2022... Lionel Messi a réalisé un exercice 2022-2023 grandiose. Avec 48 trophées dans sa vitrine et du haut de 35 ans, l'Argentin, actuel joueur de l'Inter Miami en MLS, voit le moment de raccrocher les crampons se rapprocher progressivement. Mais pour le patron de la FIFA, Gianni Infantino, l'ancien joueur du PSG et du Barça pourrait prolonger le plaisir pendant encore de nombreuses années.

Le PSG veut le «nouveau Messi», une offre à 20M€ va partir https://t.co/XXrL6yUSL9 pic.twitter.com/JpWPHMTTb5 — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

Infantino souhaite voir Messi jouer jusqu'à ses 47 ans

« J'espère qu'il participera à la prochaine Coupe du monde, à celle d'après et à celle de 2034 également. (Il devrait jouer) aussi longtemps qu'il le souhaite » , s'est amusé le patron le dirigeant suisse de 53 ans dans des propos relayés par Marca .

Messi veut disputer le Mondial 2026