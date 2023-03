Maroc - Brésil : Un scandale éclate après l’exploit

La rédaction

Actuellement en Espagne, le Maroc se prépare à affronter le Pérou en match amical ce mardi. Après avoir battu le Brésil samedi, les hommes de Walid Regragui ont été victimes d’insultes racistes de la part de plusieurs employés de leur hôtel à Madrid. Le sélectionneur marocain s’est exprimé à ce sujet en faisant preuve de beaucoup d’indulgence.

En battant le Brésil à Tanger samedi, Walid Regragui et ses hommes ont démontré que le parcours historique du Maroc lors de la Coupe du monde au Qatar n’était pas un simple exploit. Après avoir dignement célébré cette victoire, les Lions de l’Atlas ont rejoint l’Espagne pour y recevoir le Pérou mardi soir. Dans leur hôtel, les Marocains ont subi plusieurs insultes racistes émanant de membres du personnel et ce, en pleine période de ramadan.

Le Maroc victime d'injures racistes

Plusieurs photos, diffusées sur les réseaux sociaux, montrent en effet des employés dans les cuisines de l’établissement avec comme légende des messages à connotation raciste envers la sélection marocaine : « On leur sert la m***** du Ramadan. Leurs p*tains de croyances de 💩💩💩. P*tain de maudits de m*erde, j’e**erde le Ramadan et leurs p*tains de m*rts » . Si l’hôtel a assuré que les responsables de cet acte raciste ne provenaient pas de chez eux, ils ont aussi affirmé que ces derniers avaient été « mis à la disposition de la police pour répondre de leurs actes ».

Regragui prône le « pardon »