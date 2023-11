«C'est honteux» : Il crie au scandale après le Ballon d'Or de Messi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Lionel Messi a obtenu le huitième Ballon d'Or de sa carrière, les commentaires autour de cette attribution sont nombreux. En effet, ce choix est loin de faire l'unanimité notamment auprès de Jérôme Rothen. L'ancien joueur du PSG dénonce même un scandale et assure que c'est Erling Haaland qui aurait dû remporter ce trophée cette saison.

Ballon d'Or : Messi réussit un coup historique https://t.co/ZNvgP3Ij7g pic.twitter.com/GRPPCkcXoT — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

«C'est honteux! Bien sûr que c'est honteux!»

« C'est honteux! Bien sûr que c'est honteux! (...) Pour moi, c'est Haaland qui aurait dû l'avoir. Du mois d'août 2022 à juin 2023, quels sont les critères qui nous amènent à dire que Leo Messi est au-dessus des autres? Il n'y a quasiment aucun critère où il arrive numéro 1. Si tu me parles du palmarès, il est inférieur à Haaland même s'il a gagné la Coupe du monde. Haaland a tout gagné avec Manchester City. Et bien sûr que tu ne peux pas comparer sur la Coupe du monde, parce que Haaland est Norvégien », assure l'ancien joueur du PSG au micro de RMC , avant de poursuivre.

«Haaland a battu tous les records»