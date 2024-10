Une terrible menace plane sur le Real Madrid !

Jean de Teyssière

Le Real Madrid joue-t-il avec le feu avec Jude Bellingham ? En novembre dernier, l’international anglais se luxe l’épaule mais ne se fait pas opérer, sinon son indisponibilité aurait été encore plus longue. Cependant, sa blessure n’est pas encore totalement guérie et en cas de nouveau pépin à l’épaule, Bellingham pourrait manquer longtemps à ses partenaires…

Après Dani Carvajal, le prochain sur la liste au Real Madrid est-il Jude Bellingham ? L’international anglais traîne depuis presque un an une blessure à l’épaule, qui n’a pas été totalement soignée. Pour des médecins contactés par The Atheltic, « comme ce n'est pas vital pour un footballeur, il peut continuer, mais cela ne veut pas dire que c'est inoffensif ou que cela n'affecte pas son jeu. » Jusqu’au jour où…

«Trouve une période où l’on peut l’opérer»

Le Dr Mikel Aramberri, directeur de la clinique de médecine sportive ALAI, explique dans The Athletic que : « En principe, comme il s'agit d'un joueur de champ, je ne pense pas que cela le limitera trop. Mais si l'instabilité récurrente provoque des épisodes de luxation de plus en plus fréquents, la chose logique à faire serait de trouver une période de la saison où l'on peut opérer et résoudre le problème. »

Le Real Madrid a réfléchi à une opération

Cet été, lorsque Jude Bellingham était absent un mois à cause d’une blessure musculaire, le Real Madrid aurait alors songé à opérer son joueur de l’épaule. Mais devant le pronostic d’une absence encore plus longue, le club espagnol a décidé de faire machine arrière. Pour les médecins du club, une opération nécessiterait deux mois de convalescence alors que pour les chirurgiens, une absence de 12 semaines est à prévoir. En tout cas, une chose est sûre : un mauvais coup de plus sur l’épaule de Jude Bellingham pourrait avoir des conséquences terribles pour le joueur et le Real Madrid, qui devront alors nécessairement passer par la case opération…