«Un clown» : Une star du Real Madrid se fait clasher

Jean de Teyssière

Arrivé en 2018 au Real Madrid, Vinicius Jr a mis quelques saisons avant de devenir un joueur extrêmement important de l'effectif madrilène. Néanmoins, son attitude sur le terrain est très souvent critiquée, comme par Pintinho, ancien international brésilien qui a qualifié le numéro 7 du Real Madrid de clown.

Le Real Madrid, qui sort d'une incroyable saison marquée par le doublé Ligue des Champions-Liga peut remercier Vinicius Jr et Jude Bellingham. Ces deux joueurs ont régalé le public madrilène et l'avenir du club espagnol est tout tracé.

«Il est un peu clown»

Dans une interview accordée à Flashscore , Pintinho, ancien joueur de Fluminense dans les années 70 et 80, a évoqué Vinicius : « J'ai été très critique envers Vinicius . C'est un joueur qui a quitté Flamengo , est venu ici et les gens lui ont apporté tout le soutien du monde. Mais il a commencé avec la question du racisme. Je suis ici depuis 44 ans et ils n'ont jamais m'a dit 'noir'. Mais ce qui se passe, c'est que lui, comme c'est un provocateur... Eh bien, maintenant il va un peu mieux, il est un peu clown, ce qu'il doit faire, c'est se consacrer au football. Maintenant, les jeunes boivent deux bières, vont au terrain de football et se consacrent à provoquer les gens pour qu'ils perdent leur concentration et ne fassent pas ce qu'ils doivent faire sur le terrain de football, c'est-à-dire jouer. »

Mercato : Mbappé arrive, il veut jouer au Real Madrid ! https://t.co/0HiTi9AWeY pic.twitter.com/7LCkPgfBDr — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

«J'ai été très critique à son égard, mais maintenant il va un peu mieux»