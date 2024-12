Real Madrid : «Une peur bleue», il balance sur Mbappé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi soir, le Real Madrid s'est incliné face à l'Athletic Bilbao en Liga et a manqué une occasion de suivre le FC Barcelone de très près au classement. La rencontre a été marquée par un nouveau penalty manqué par Kylian Mbappé. Et pourtant, un but du Français aurait permis au club espagnol de revenir à égalité. Pour de nombreux observateurs, il ne devrait plus tirer les penalties tant qu'il ne va pas mieux.

En manque de confiance au Real Madrid ces derniers mois, Kylian Mbappé a beaucoup de mal à s'adapter à son nouvel environnement. En grande difficulté, l'attaquant français n'est plus serein face au but quand il s'agit d'affronter le gardien adverse. Vincent Moscato aurait pris une grande décision à la place de Carlo Ancelotti.

Mbappé a manqué deux penaltys

Depuis le début de la saison, le Real Madrid n'a pas la chance de voir évoluer un grand Kylian Mbappé. L'attaquant français peine à se sortir de cette situation, s'enfonçant de plus en plus. D'après Vincent Moscato, il serait peut-être temps d'arrêter de lui faire tirer les penalties... « Si je laisserais Mbappé retirer les penalties ? Non, moi je lui laisserais reprendre confiance dans le jeu, marquer des buts, et je le ferai retirer une fois qu'il est revenu, parce que là tu l'enfonces à chaque fois. Et puis quand il va prendre le ballon et l'avoir dans ses mains, il va avoir une peur bleue, donc ce n'est pas la peine non plus de l'assassiner » a-t-il déclaré dans le Super Moscato Show.

« Il faut essayer de l'alléger »

En cruel manque d'efficacité, Kylian Mbappé n'est plus le même joueur. Et la solution pour essayer de le rassurer est d'arrêter de le faire tirer les penalties. « Reviens à ce que tu étais dans le jeu, joue, marque des buts, comme tu sais très bien les marquer, et puis après, quand tu seras en pleine confiance, on te remettra (sur les penalties). Il faut essayer de l'alléger en ce moment », a conclu Vincent Moscato.