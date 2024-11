Real Madrid : Un Mbappé «spectaculaire» est annoncé !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid ne dispose pas d’un Kylian Mbappé dans une forme optimale ces dernières semaines. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG peine à être aussi décisif sous ses nouvelles couleurs. Toutefois, ce n’est qu’une question d’intégration aux yeux de Nacho Fernandez qui promet un Mbappé extraordinaire dans les semaines à venir.

Kylian Mbappé n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 19 octobre dernier et la victoire du Real Madrid sur la pelouse du Celta Vigo (2-1). Le club merengue a enchaîné les matchs en défiant le Borussia Dortmund (5-2), le FC Barcelone (0-4), l’AC Milan (1-3) et Osasuna (4-0). Certes, Mbappé a délivré une passe décisive face au BvB, mais pas le but.

«Quand on arrive dans un club comme le Real Madrid, c'est difficile de s'adapter»

En l’espace de 16 matchs, Kylian Mbappé a marqué 8 buts au Real Madrid. Loin de ses standards habituels au PSG qui ont fait de lui le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale avec 256 réalisations. Mais pas de panique pour Nacho Fernandez. « Mbappé est l'un des meilleurs au monde. Quand on arrive dans un club comme le Real Madrid, c'est difficile de s'adapter, c'est arrivé à tout le monde. ».

«Quand il explosera, ce sera spectaculaire»

L’ex-capitaine du Real Madrid connaît la pression constante sur les épaules des joueurs du club merengue et a affirmé à la Cadena COPE que la meilleure version de Kylian Mbappé arrivait. « Ce n’est pas la même chose de jouer au Real Madrid que de jouer ailleurs. Quand il explosera, ce sera spectaculaire ».