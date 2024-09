Real Madrid : Mbappé se lance un défi légendaire !

Pierrick Levallet

Le début de saison du Real Madrid n’est pas aussi rayonnant qu’escompté. Le club madrilène affiche de nombreuses difficultés dans le jeu, qui sont d’ailleurs apparues contre Stuttgart en Ligue des champions ce mardi. Kylian Mbappé, lui, s’est toutefois lancé pour défi d’aider les Merengue à redresser la barre tout en marquant l’histoire dès sa première saison.

Kylian Mbappé ne manque pas d’ambition. Le capitaine de l’équipe de France a lancé un nouveau chapitre de sa carrière cet été en quittant le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Mais le début de saison des Merengue n’est pas aussi bon qu’escompté. Les hommes de Carlo Ancelotti affiche de nombreuses difficultés dans le jeu, qui sont d’ailleurs apparues ce mardi contre Stuttgart en Ligue des champions malgré la victoire madrilène (3-1).

Mbappé veut marquer l'histoire du Real Madrid

Comme le rapporte AS, le vestiaire du Real Madrid aurait d’ailleurs accepté et digéré l’idée comme quoi le club n’évoluait pas encore au niveau attendu pour le moment. Kylian Mbappé, lui, se serait lancé pour défi d’aider la Casa Blanca à redresser la barre en réalisant une grande saison et éventuellement en marquant l’histoire dès sa première année dans la capitale espagnole.

Son calvaire est enfin terminé ?

Kylian Mbappé semble d’ailleurs avoir relancé la machine. Après avoir peiné à prendre ses marques, la star de 25 ans est sur une série de quatre buts en trois matchs. Au total, le champion du monde 2018 a trouvé le chemin des filets à 5 reprises en 7 rencontres toutes compétitions confondues sous les couleurs du Real Madrid. À voir maintenant si Kylian Mbappé saura poursuivre sur sa lancée.