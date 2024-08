Real Madrid : La grande fête de Mbappé gâchée ?

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l’histoire a débuté cet été, sept années après son échec face au PSG dans la course à sa signature. Pour sa première en tant que Merengue ce mercredi soir en Supercoupe d’Europe, Mbappé va faire face à une équipe de l’Atalanta préparée à le priver d’un premier trophée sous les couleurs du Real Madrid comme Marten De Roon l’a confié.

Kylian Mbappé a pris la décision de tourner la page PSG qu’il a écrite pendant sept longues saisons. Au Paris Saint-Germain, celui qui y avait déposé ses valises à l’été 2017 avec le statut d’espoir du football français, est devenu champion du monde, capitaine de l’équipe de France ainsi que meilleur buteur de l’histoire de l’équipe parisienne avec 256 contre les 200 d’Edinson Cavani. Rien que ça. Néanmoins, ses envies d’ailleurs et du Real Madrid ont terni la fin de son aventure au PSG où il a vécu une ultime saison très difficile de son propre aveu.

«Le trophée que nous avons gagné nous a donné beaucoup de confiance»

Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid depuis le 3 juin et l’annonce de la signature de son contrat de cinq saisons. Ce mercredi 14 août, à Varsovie, le nouvel attaquant star du club madrilène disputera son premier match officiel avec la tunique merengue sur les épaules à l’occasion de la Supercoupe d’Europe opposant le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions, à l’Atalanta, vainqueur de la Ligue Europa. Et le vice-capitaine du club italien, en la personne de Marten De Roon, compte bien gâcher la fête de Mbappé pour sa première à la Casa Blanca. « Nous venons ici (ndlr à Varsovie) évidemment pour gagner. Vous ne jouez jamais une finale sans penser que vous la gagnerez. Mais nous savons que ce sera difficile, mais le trophée que nous avons gagné nous a donné beaucoup de confiance. C’est comme un grand et magnifique dessert ».

«On doit aussi faire ce qu’on sait faire, les choses qu’on connaît»

Le milieu de terrain néerlandais de l’Atalanta a de plus fait savoir au micro de Canal+ que l’équipe de Gian Piero Gasperini s’était préparée pour ce grand rendez-vous. « Mais j’espère qu’on s’en sortira. Le Real a gagné plein de fois la Ligue des champions, c’est la meilleure équipe du monde. Oui, il faut se préparer pour ce défi, je ne peux pas vous dire comment. On doit aussi faire ce qu’on sait faire, les choses qu’on connaît ».