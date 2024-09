Real Madrid : C'est annoncé, Vinicius Jr va plomber Mbappé

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé doit cohabiter avec de nombreuses stars au sein de la formation de Carlo Ancelotti. Si l’ancien du PSG rêve de remporter un jour le Ballon d’Or en Espagne, c’est bien Vinicius Jr qui devrait remporter le précieux Graal en octobre prochain. Pour Fernando Morientes, la victoire du Brésilien ne fait aucun doute.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid cet été. Le Français, qui à Paris, n’aura jamais réussi à remporter la Ligue des Champions, mais également le Ballon d’Or, va tenter de se dépasser en Espagne afin de récolter ces trophées.

Mbappé remplacé, le Real Madrid fait une annonce ! https://t.co/sRFA58jSzP pic.twitter.com/to1YhOWvM9 — le10sport (@le10sport) September 28, 2024

Mbappé distancé pour le Ballon d’Or ?

3ème du Ballon d’Or l’année dernière, (son meilleur classement en carrière), Kylian Mbappé semble hors de course pour cette édition 2024, dont le vainqueur sera dévoilé le 28 octobre prochain. En effet, c’est son nouveau coéquipier Vinicius Jr qui est largement pressenti pour remporter le précieux sésame. Et pour beaucoup d’observateurs comme Fernando Morientes, le numéro 7 madrilène le mérite amplement.

« Je pense qu'ils vont le donner à Vinicius et c'est plus que mérité »

« Celui à qui je le donnerais est plus compliqué. Parce que le donner à un latéral droit (sourires).... Le football, c'est la passion et les buts. Je pense qu'ils vont le donner à Vinicius et c'est plus que mérité. S'ils le donnaient à Carvajal ou Bellingham ce serait mérité aussi. Ou à Rodri. Le Ballon d'Or est très subjectif et le but compte beaucoup », a affirmé l’ancien attaquant du Real Madrid (1997-2005) auprès de AS.