Transferts à 2 milliards d’euros, la réponse fracassante du Real Madrid

Pierrick Levallet

Le Real Madrid pourrait considérablement renflouer ses caisses sur le mercato grâce à Vinicius Jr et Rodrygo. Les deux Brésiliens, convoités par l’Arabie Saoudite, pourraient rapporter 2 milliards d’euros au club madrilène en cas de transfert. Carlo Ancelotti a néanmoins répondu sèchement au sujet de l’avenir de ses deux stars.

La fin du mercato promet d’être intéressante à suivre au Real Madrid. Très discret sur le marché des transferts jusqu’à présent, le club madrilène verrait Vinicius Jr et Rodrygo faire l’objet d’un sérieux intérêt de l’Arabie Saoudite. Les deux internationaux brésiliens pourraient rapporter un total de 2 milliards d’euros aux Merengue (ils disposent chacun d’une clause libératoire d’1 milliard d’euros) en cas de transfert.

«Ceux qui sont ici veulent rester le plus longtemps possible»

Carlo Ancelotti a néanmoins répondu assez sèchement aux rumeurs des potentiels départs de Vinicius Jr et Rodrygo. « Il m’est difficile de parler de l’avenir des footballeurs, car ce sont des décisions personnelles. Mais ce que je vois, c'est que ceux qui sont ici sont très heureux et veulent rester le plus longtemps possible » a confié l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse, dans des propos rapportés par RMC Sport.

L'Arabie Saoudite pousse encore pour Rodrygo et Vinicius Jr

L’Arabie Saoudite ne compte toutefois pas lâcher l’affaire de sitôt. D’après la presse espagnole, le Real Madrid aurait reçu une offre très alléchante pour Rodrygo en début de semaine. Vinicius Jr, lui, pourrait devenir ambassadeur pour la Coupe du monde 2034 si jamais il venait à atterrir dans le championnat saoudien. À suivre...