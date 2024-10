Officiel : Le Real Madrid réagit à un drame !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis ce lundi 28 octobre, la ville de Valence ainsi que sa région sont en proie à d’énormes inondations. Ce mercredi, un premier bilan de 51 morts a été révélé par la police espagnole. En plein deuil, l’Espagne toute entière prie pour sa ville. De son côté, le Real Madrid a tenu à rendre hommage aux nombreuses pertes.

L’Espagne en deuil. Selon un premier bilan effectué ce mercredi par la police locale, 51 personnes ont perdu la vie du côté de Valence et de ses alentours, où depuis ce lundi soir, la population locale est confrontée à des inondations sans précédent. Des dizaines de victimes seraient encore portées disparues, tandis que la Vanguardia annonce que la région est complètement coupée du reste de l’Espagne, avec des routes et des trains complètement bloqués.

Le match du Real Madrid de samedi reporté ?

Alors que le gouvernement central espagnol a rapidement mis en place une cellule de crise afin de trouver des solutions adaptées, ce sont pas moins de 1000 soldats de l’UME (Unité Militaire d’Urgence) qui ont été déployés pour secourir les habitants de la région. Concernant le sport, Valence devait recevoir le Real Madrid ce samedi (21h). Mais au vu des conditions extrêmes actuellement présentes dans la communauté autonome de Valence, nul doute que le match risque d’être reporté. Quoi qu’il en soit, le Real Madrid a rapidement tenu à rendre hommage aux habitants de la ville et de ses alentours.

Le club madrilène rend hommage aux habitants de Valence

« Le Real Madrid C. F., son président et sa direction souhaitent exprimer leurs condoléances aux familles et aux proches des personnes décédées à la suite de la tempête qui touche de nombreuses régions de notre pays, en particulier dans les provinces de Valence et d'Albacete. Le Real Madrid exprime sa plus profonde consternation et sa solidarité avec toutes les personnes touchées par cette catastrophe, auxquelles il transmet tout son soutien et son affection », peut-on lire dans un communiqué publié sur le site des Merengue ce mercredi.