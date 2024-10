Vinicius Jr - Ballon d'Or : Le Real Madrid taclé par le grand patron !

Amadou Diawara

Grand favori pour remporter le Ballon d'Or 2024, Vinicius Jr a finalement vu Rodri soulever le trophée. Ayant compris que le Brésilien n'allait pas être sacré, la délégation du Real Madrid a annulé son déplacement pour Paris. Interrogé sur le boycott merengue, Javier Tebas n'a pas manqué de tacler le club présidé par Florentino Pérez.

Ce lundi soir, Rodri a été sacré Ballon d'Or au théâtre du Châtelet de Paris. Et pourtant, Vinicius Jr était le grand favori pour remporter le Graal cette année.

Vinicius Jr : Mbappé va tout changer au Real Madrid ? https://t.co/ymHEy4YI60 pic.twitter.com/1ooUxWE5fD — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

Ballon d'Or : La délégation du Real Madrid a boycotté la cérémonie

A quelques heures du verdict, le Real Madrid a compris que Vinicius Jr ne soulèverait pas le Ballon d'Or ce lundi soir. Par conséquent, la délégation merengue a annulé son voyage pour Paris. Une décision critiquée par Javier Tebas, le patron de la Liga.

«La victimisation du Real n'a pas lieu d'être»

« Je suis supporter du Real. Les valeurs importantes de ce club sont d'être un gentleman et de se serrer la main quand on perd. Je pense que cela fait un certain temps que le Real Madrid a perdu cet état d'esprit. Ils auraient dû se rendre à cette cérémonie et ne pas mettre en cause le système de France Football, qui est transparent, avec 100 journalistes qui votent. La victimisation du Real n'a pas lieu d'être et est exagérée. Je ne sais pas sur quel chemin ils vont. Ce manque d'élégance, nous le vivons en Espagne aussi », a pesté Javier Tebas lors d'un entretien accordé à L'Equipe.