Mbappé : Un conflit éclate au Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a enfin posé ses valises au Real Madrid. Mais l'arrivée de l'international français n'a pas forcément fait l'unanimité. Certains en interne se sont interrogés sur la nécessité de s'attacher les services de l'ancienne star du PSG, alors même que le trio Vinicius Jr-Jude Bellingham-Rodrygo avait prouvé sa valeur la saison dernière.

Enfin ! Après des années de feuilleton interminable, Kylian Mbappé a enfin accepté la proposition du Real Madrid. En fin de contrat avec le PSG, l’international tricolore a donné son feu vert à Florentino Perez, qui s’est efforcé de répondre à ses exigences. Mais ses premiers pas au sein de la Casa Blanca laissent dubitatifs bon nombre de supporters merengue. En interne, son arrivée ne fait pas, non plus, l’unanimité. Comme l’a laissé entendre le journaliste Joan Battle dans son édito publié dans Sport, le recrutement de Mbappé résulte surtout de la volonté de Perez.

PSG - Mbappé : Le Real Madrid annonce un coup de maître ! https://t.co/BdBzoRAmNb pic.twitter.com/no9s3nMckB — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

Le recrutement de Mbappé remis en cause ?

« Personne à la Maison Blanche n'ose être en désaccord avec Florentino, alors Ancelotti est resté silencieux et s'est joint aux réjouissances estivales. Mais il était clair que Mbappé étant au même endroit que Vinicius, il allait entrer en collision avec le Brésilien. Et si on le mettait en « 9 », ce qui n'est pas le cas, il allait battre Bellingham, qui arrive par le centre et qui était impatient de marquer des buts la saison dernière et qui n'a pas encore fait ses débuts » a confié Battle.

La succession de Kroos totalement oublié

Selon lui, le Real Madrid a, surtout, omis de remplacer Toni Kroos, parti à la retraite. Et cet oubli entraîne, aujourd’hui, de grosses conséquences. « Et le pire, c'est qu'il n'y a personne au milieu du terrain qui puisse lui donner un bon ballon. Mbappé n'était pas la recrue prioritaire cette saison et sa présence a dynamité Madrid. Ancelotti le sait bien, et il n'a pas peur de le dire au grand patron » a lâché Battle.