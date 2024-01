Le Real Madrid a eu chaud pour ce crack

Jean de Teyssière

Le Real Madrid a pris l’habitude ces dernières années de trouver leurs futurs joueurs au Brésil. Rodrygo et Vinicius ne sont que des exemples parmi d’autres. Le club madrilène reste sur la même stratégie et a bouclé l’arrivée future du crack des Palmeiras. Mais les Merengues auraient pu échouer dans ce dossier, le club de Chelsea n’étant pas loin de boucler son arrivée.

En Espagne, le FC Barcelone et le Real Madrid aiment bien fouiller au Brésil pour trouver leurs futures pépites. Vitor Roque va aller au Barça tandis qu’Endrick prendra la direction de la capitale espagnole. Mais pour ce dernier, un retournement de situation a eu lieu.

«Tout allait bien entre nous et Chelsea»

Lors d’une interview accordée au Guardian , le père d’Endrick, Douglas Sousa a expliqué que son fils n’était pas loin de signer pour Chelsea : « Ils nous ont tout expliqué. On nous a présenté la personne qui allait nous aider à nous installer. Il nous a montré la maison où nous allions vivre, l'école d'Endrick et l'église que nous allions fréquenter. Tout allait bien entre nous et Chelsea. »

« Je m’étais déjà mis dans la tête que je vivrais à Londres »