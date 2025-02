L’annonce de Kylian Mbappé pour son retour en France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’équipe de France va faire son retour sur les terrains en mars prochain. Avec Kylian Mbappé ? L’attaquant du Real Madrid a manqué les deux derniers rassemblements et ça avait vivement fait polémique. On s’attend donc à ce que Didier Deschamps le rappelle pour les prochains matchs. Mbappé a d’ailleurs fait une confidence à ce propos.

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé était du côté de Guingamp avec le Real Madrid pour y affronter Brest en Ligue des Champions. A cette occasion, l’attaquant merengue y a notamment rencontré Noël Le Graët, ancien président de la FFF. Entre les deux hommes, il a notamment été question de l’équipe de France, l’occasion pour Mbappé de faire une annonce sur son retour chez les Bleus.

Kylian Mbappé à la rescousse de Caen ! 🚨 Des renforts imminents pour éviter la chute en National ? Restez connectés !

➡️ https://t.co/HPyAT1I710 pic.twitter.com/1zGNZ79GCI — le10sport (@le10sport) February 2, 2025

« Si Didier me sélectionne »

Interrogé par Le Journal du Dimanche, Noël Le Graët a raconté son échange avec Kylian Mbappé. L’ancien président de la FFF a alors fait savoir à propos de cette rencontre : « Il a eu une période difficile au PSG puis cet automne. Là, je l’ai trouvé bien dans sa peau et élégant dans ses propos. On a parlé de l’équipe de France. Je lui ai dit : « Au mois de mars, il faut être à fond ». Il m’a répondu : « Si Didier me sélectionne » (sourire) ».

« Il m’a dit qu’il était très heureux depuis quelque temps »

« Mbappé, c’est le meilleur joueur du monde. Il m’a dit qu’il était très heureux depuis quelque temps. Ça se voit sur le terrain », a poursuivi Noël Le Graët. A voir maintenant si Kylian Mbappé fera partie de la prochaine liste de Didier Deschamps avec l’équipe de France.