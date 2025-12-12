Kylian Mbappé séparé : Sa mère dit tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a pris une décision radicale à l'été 2024 en refusant les nombreuses offres de prolongation de contrat formulées par le PSG pour partir libre en direction du Real Madrid, un transfert qu'il attendait depuis toujours. Et Fayza Lamari, la mère de Mbappé, s'est longuement confiée sur cette séparation douloureuse avec le PSG.

Le PSG et Kylian Mbappé sont séparés depuis maintenant un an et demi, et ce divorce avait logiquement fait beaucoup de bruit à l'été 2024, lorsque le capitaine de l'équipe de France avait décidé de partir libre en direction du Real Madrid. D'ailleurs, dans un large entretien accordé au Parisien en juillet 2024, la mère de Mbappé s'était confiée sur cette décision.

« Une séparation » « Ce qui s’est passé à Paris est comparable à une séparation. Quand on se sépare, sur le moment, on ne pense qu’au négatif. Mais notre rôle, ce n’est pas de regarder en arrière, plutôt de laisser le temps au temps pour que, très vite, Kylian ne retienne que les points positifs de cette dernière année à Paris. Et des points positifs, il y en a eu beaucoup », expliquait Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé.