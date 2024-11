Enfin une bonne nouvelle pour le Real Madrid ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas au mieux depuis le début de la saison, le Real Madrid doit en plus jouer avec les blessures des uns et des autres. L'infirmerie s'est beaucoup remplie et le club a encore perdu quelques joueurs lors des derniers matches. Malgré la large victoire obtenue face à Osasuna, Lucas Vazquez a rejoint le camp des blessés après une blessure à la cuisse. Le joueur de 33 ans pourrait faire son grand retour très prochainement.

Après cette trêve internationale, le Real Madrid reprend du service ce week-end pour affronter Leganés. Le club de la capitale espagnole a surtout dans le viseur le prochain match de Ligue des champions face à Liverpool, un rendez-vous important mais inquiétant au vu du nombre de blessés. Heureusement, Lucas Vazquez pourrait être remis plus vite que prévu.

Vazquez de retour à l'entraînement

Mundo Deportivo a dévoilé mardi que Lucas Vazquez a repris le chemin de l'entraînement plus vite que prévu après sa petite blessure à la cuisse. Carlo Ancelotti compte sur lui pour le déplacement à Anfield le 27 novembre prochain. Le technicien italien doit faire des adaptations importantes pour son effectif.

Le Real Madrid à la recherche de solutions

Avec les nombreux blessés du moment, Carlo Ancelotti doit trouver d'autres solutions pour construire un effectif efficace sur le terrain. La présence de Lucas Vazquez est vitale pour l'entraîneur car il est le seul pur latéral droit de l'équipe après la blessure de Carvajal. S'il devait s'absenter, de nouvelles modifications devront être effectuées par Ancelotti.