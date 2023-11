Cette star du Real Madrid revit le même cauchemar

Amadou Diawara

Lors du choc entre le Brésil et la Bolivie ce vendredi, Vinicius Jr a dû quitter ses partenaires plus tôt que prévu à cause d'une gêne à l'arrière de la cuisse gauche. Interrogé sur son état de santé, la star du Real Madrid a confié qu'il pensait souffrir de la même blessure qu'en aout dernier.

Ce vendredi, le Brésil se déplaçait sur la pelouse de la Bolivie. Et malheureusement pour Vinicius Jr, il n'a pas pu aller au bout de cette rencontre. Touchée à l'arrière de la cuisse gauche, la star de la Seleção a dû quitter la pelouse du Roberto Melendez Metropolitan Stadium dès la 27ème minute de jeu.

Vinicius Jr est touché à la cuisse gauche

Présent en zone mixte après la défaite du Brésil face à la Bolivie (2-1), Vinicius Jr a donné des nouvelles de son état de santé. Et à en croire le numéro 7 du Real Madrid, il souffre de la même blessure qu'en aout. Pour rappel, Vinicius Jr a manqué un mois de compétition à cause d'une rupture des fibres du biceps fémoral de la jambe droite

«C'est la même chose que la dernière fois»