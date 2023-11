Le Real Madrid annonce une grande nouvelle avec sa nouvelle star

Amadou Diawara

Victime d'une luxation de l'épaule gauche, Jude Bellingham n'a pas disputé le dernier match de Ligue des Champions du Real Madrid contre Braga. Mais, comme l'a annoncé Carlo Ancelotti en conférence de presse ce vendredi, le milieu de terrain anglais ne devrait pas manquer le duel face à Valence ce samedi soir.

Touché face au Rayo Vallecano ce dimanche, Jude Bellingham souffrait d'une luxation de l'épaule gauche. Une blessure qui l'a contraint à déclarer forfait pour la quatrième journée de la phase de groupes en Ligue des Champions ce mercredi face à Braga.

Bellingham va faire son retour contre Valence

Alors que le Real Madrid va affronter Valence ce samedi soir au Santiago Bernabeu, Carlo Ancelotti a annoncé que Jude Bellingham sera de retour lors de sa dernière conférence de presse, organisée ce vendredi après-midi.

«Il est disponible»