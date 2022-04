Foot - Barcelone

Barcelone : Xavi a trouvé son nouveau Iniesta !

Publié le 4 avril 2022 à 15h51 par La rédaction mis à jour le 4 avril 2022 à 15h52

Eblouissant depuis quelques semaines, Pedri est encensé par Xavi qui n'hésite pas à le comparer à Andrès Iniesta.