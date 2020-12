Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : La mise au point de Ronald Koeman sur Miralem Pjanic !

Publié le 18 décembre 2020 à 21h00 par H.G.

Alors que Miralem Pjanic joue peu avec le FC Barcelone en cette première partie de saison, Ronald Koeman a enjoint son milieu de terrain à se montrer patient en attendant d’avoir une opportunité pour démontrer ses qualités.

« Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi je suis dans cette situation. Il est clair que je veux jouer beaucoup plus », avait lâché Miralem Pjanic il y a quelques jours dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport , ne cachant pas sa frustration face à son manque de temps de jeu. Et pour cause, s’il était attendu de pied ferme après son transfert en provenance de la Juventus dans le cadre d’un échange avec Arthur Melo l'été dernier, l’ancien milieu de l’AS Roma ne joue que très peu au FC Barcelone. Logiquement, le milieu de terrain âgé de 30 ans est frustré par sa situation qui le conduit à n’être que rarement titulaire et à devoir se contenter de bouts de matchs, comme cela fut le cas face à la Real Sociedad cette semaine (victoire 2-1 du Barça). Cependant, Ronald Koeman l’assure, il n’a rien à l’encontre de Miralem Pjanic.

« Il y a des joueurs qui doivent attendre leur chance »