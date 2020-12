Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : En grande difficulté, Pjanic interpelle clairement Koeman !

Publié le 7 décembre 2020 à 17h30 par Dan Marciano

Arrivé au FC Barcelone cet été, Miralem Pjanic ne parvient pas à s’imposer au sein du club catalan. Une situation qui commence à agacer l’ancien joueur de la Juventus.

Le dernier mercato estival a été compliqué à gérer pour les responsables du FC Barcelone. En grande difficulté financière, le club catalan a dû se montrer imaginatif pour parvenir à se renforcer. Ainsi, les dirigeants blaugrana ont cherché à procéder à des échanges. Une formule qui a été utilisée pour boucler l’arrivée de Miralem Pjanic en Catalogne. Le FC Barcelone a réussi à s’attacher les services du milieu de terrain en proposant Arthur à la Juventus. L’ancien joueur de l’OL était aux anges après son transfert et a vu son rêve de rejoindre le club catalan exaucé. Mais sa situation est surement éloignée de ce qu’il imaginait. Arrivé en été, Pjanic a été contraint de retarder sa reprise en raison d'un test positif au Covid-19. Revenu sur les terrains, le joueur espérait convaincre son entraîneur Ronald Koeman et s’imposer dans le onze titulaire. Mais pour l’heure, l’entraîneur catalan garde une confiance limitée envers le milieu de terrain de 30 ans.

« Il est clair que je veux jouer beaucoup plus »

En championnat, Miralem Pjanic n’a été titularisé qu’à une seule reprise depuis le début de la saison. Face à Cadix ce samedi, le milieu de terrain n’est rentré qu’en fin de seconde période. Une situation qui commence à agacer le joueur. Interrogé sur son statut au FC Barcelone par la Gazzetta dello Sport , Miralem Pjanic n’a pas caché sa frustration. « Honnêtement, je ne comprends pas non plus pourquoi je suis dans cette situation. Il est clair que je veux jouer beaucoup plus. Je sais que je peux beaucoup contribuer, et quand l'entraîneur m'a fait jouer, j'ai toujours bien fait, j'ai joué de bons matchs. De plus, je ne sais pas ce que je peux faire. Je m'entraîne, je suis prêt » a-t-il déclaré. « Je ne suis pas satisfait et je ne peux pas l'être, dans ma carrière je n'ai jamais accepté l'idée de ne pas jouer et maintenant moi non plus. On verra, je suis prêt, je m'entraîne bien et j'attends, je n'ai pas le choix. C'est une situation très délicate qui ne me convient pas » a poursuivi le joueur.

Koeman assume sa décision avec Pjanic