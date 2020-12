Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : À Barcelone, rien ne va plus…

Publié le 7 décembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Le FC Barcelone se balade en Ligue des champions, mais connaît une première partie très délicate en Liga. L’occasion pour Ronald Koeman de taper du poing sur la table.

Certes, le FC Barcelone est sur un sans faute en Ligue des champions puisqu’il est parvenu à remporter l’intégralité de ses 5 matchs pendant cette phase de poules en battant même la Juventus sur sa pelouse lors de phase aller. Néanmoins, la donne est bien différente en Liga. Le Barça , qui traverse des temps difficiles depuis l’humiliation subie face au Bayern Munich à la mi-août, a vu de gros changements apportés au sein de la hiérarchie et aurait pu témoigner du départ surprise de Lionel Messi. Finalement, le capitaine du Barça est resté et semble être conquis par la philosophie du nouvel entraîneur Ronald Koeman. Mais les chiffres sont là, et après 10 journées, le FC Barcelone ne compte que 14 points et pointe à la 7ème position en Liga, à seulement 3 petits points de la zone de relégation. Une situation inadmissible du point de vue de Koeman.

« Il faut lutter, il faut continuer, mais… »