Zinédine Zidane : «Une grosse erreur» annoncée en direct ?

Didier Deschamps a annoncé son départ de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis. La course à sa succession est lancée, et sans la moindre déclaration de sa part, Zinédine Zidane fait office de favori naturel. Selon un ancien joueur de l'OM, Philippe Diallo n'a aucune excuse pour ne pas lui proposer le poste.

Didier Deschamps a levé le voile sur son avenir. Bien en amont de la fin de son contrat, le sélectionneur de l’équipe de France a annoncé son départ après le Mondial 2026. Peu importe le résultat obtenu aux Etats-Unis, le coach va tirer un trait sur les Bleus après un passage de 14 ans, un record dans l’hexagone. Il faudra, par contre, attendre avant de connaître l’identité de son successeur, même si le choix Zinédine Zidane semble naturel au vu de son attachement à la sélection, et ses résultats en tant que coach de club, au Real Madrid.

Un avertissement est lancé en direct

Pour Eric Di Méco, la FFF ferait une grosse erreur en excluant Zidane de ses plans. « Zidane peut ne pas avoir de grands résultats, Bruno Génésio et Thierry Henry aussi. Il a un risque. Mais pour moi, c’est le successeur évident. Et je vais aller plus loin : si le président Diallo en propose pas à Zidane en premier le poste de sélectionneur, c’est une grosse erreur. Parce qu’il y a son histoire de joueur et d’entraîneur en club » a confié l’ancien joueur de l’OM sur les antennes de RMC.

« La question de sa succession ne se pose pas aujourd’hui »

Questionné justement sur l’option Zidane, Philippe Diallo a botté en touche, repoussant sa réponse à plus tard. « Je n’entrerai pas dans ce débat. Didier a deux ans de contrat et, par respect pour lui, son staff et les joueurs, la question de sa succession ne se pose pas aujourd’hui » avait déclaré le président de la FFF dans les colonnes de L’Equipe.