Zidane - Deschamps : France 98 a tranché

Entre Didier Deschamps et Zinédine Zidane, deux de ses anciens coéquipiers en équipe de France, Emmanuel Petit a fait son choix. Selon lui, le premier cité doit quitter son poste de sélectionneur après la défaite des Bleus en demi-finale de l’Euro. Mais la FFF ne semble pas partager son avis.

La compétition de trop pour Didier Deschamps ? Après douze ans de bons et loyaux services, le sélectionneur est de plus en plus décrié. Le visage de cette équipe de France durant cet Euro a été méconnaissable. A la peine sur le plan offensif, Deschamps n’est pas parvenu à trouver la recette miracle pour renverser la situation face à l’Espagne en demi-finale.

Petit prend position

Pour Emmanuel Petit, le discours de Deschamps passe, peut-être, un peu moins bien. Si tel est le cas, il faut un changement. Et qui de mieux que Zinédine Zidane pour prétendre à ce poste. « Zidane ? Oui. Je crois que l’équipe de France a besoin d’un changement. C’est sublime que Deschamps ce qu’a fait, mais il y aura en plus un renouvellement d’effectif. Il faudra trouver les bonnes pioches » a déclaré le champion du monde 1998. Avec des mots plus crus, Daniel Riolo a exprimé le même avis. « Deschamps il faut en finir, donnez-nous Zidane. Ça suffit. 12 ans c’est beaucoup, il faut changer. Celui qui attend son heure, c’est Zidane. Deschamps va jouer au paddle au Monaco, laisse la place » a-t-il confié.

« Deschamps ? Il est exceptionnel »

Mais visiblement, Petit n’a pas été écouté par la FFF, qui continue d’apporter son soutien à Deschamps. « Lorsqu’on regarde son parcours à la tête de l’équipe de France, il est exceptionnel. Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission » a déclaré Philippe Diallo dans les colonnes de L’Equipe.