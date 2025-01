Zidane : «C’est bouclé», son retour annoncé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le départ de Didier Deschamps en 2026 après la Coupe du Monde étant désormais officiel et acté, Zinedine Zidane a le champ libre pour récupérer le poste à la tête de l’équipe de France. Et mardi soir, en direct sur RMC Sport, Daniel Riolo a confirmé que cette nomination de l’ancien coach du Real Madrid ne faisait aucun doute pour les Bleus.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe mardi soir, et elle a été officialisée quelques heures plus tard par le principal intéressé : Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Le nom de Zinedine Zidane est donc logiquement évoqué avec insistance pour reprendre le flambeau, mais de son côté, Philippe Diallo reste très vague à ce sujet : « Zidane ? Je n'entrerai pas dans ce débat. Didier a deux ans de contrat et, par respect pour lui, son staff et les joueurs, la question de sa succession ne se pose pas aujourd'hui », a indiqué le président de la FFF dans les colonnes de L’EQUIPE.

Mardi soir, en direct dans l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo s’est lâché sur cette possible arrivée de Zidane à la place de Deschamps en 2026 : « On sait que la succession était ouverte, son contrat s’arrêtait en 2026. On sait que Zidane attend la place (…) Diallo peut d’ores et déjà dire, même s’il n’avait pas besoin de ça, à Zidane ok c’est bon c’est bouclé, c’est pour toi 2026. Il peut le dire, mais il pouvait déjà lui dire la semaine dernière. Mais si vous avez envie de penser que c’est demain matin que Diallo, à son petit dej, il va avoir son café dans une main, le portable dans l’autre et il va dire Zidane, tu as entendu Deschamps, il arrête, c’est toi en 2026. Il n’avait pas besoin de ça pour lui dire », indique l’éditorialiste.

Il ne manque plus que le feu vert ?

Et Riolo poursuit en indiquant que le choix reviendrait forcément à Zinedine Zidane qui serait le principal décideur pour débarquer, ou non, à la tête de l’équipe de France dans un an et demi : « Ça ne dépend que de Zidane, s’il dit oui, Diallo l’appellera, la France le veut, il ira. C’est écrit ». Voilà qui est clair.