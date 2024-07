Zidane à la place de Deschamps, c’est totalement validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le nom de Zinédine Zidane revient de plus en plus dans l'orbite de l'équipe de France. Surtout depuis l'élimination des Bleus face à l'Espagne en demi-finale de l'Euro. L'un des partisans de ce changement est Jérôme Rothen. L'ancien joueur du PSG estime que l'ère Didier Deschamps touche à sa fin après douze ans de bons et loyaux services.

La tempête s’abat sur la tête de Didier Deschamps. Pourtant, le sélectionneur a atteint les demi-finales de l’Euro, battu par l’Espagne (2-1). Mais ce n’est pas suffisant pour certains observateurs, qui ont pointé du doigt la faiblesse du jeu français durant cette compétition. Pour beaucoup, l’ère Deschamps, débutée en 2012, touche à sa fin. En cas de départ, son remplaçant est déjà identifié.

Le changement, c'est maintenant ?

Même s’il n’en fait plus une obsession, Zinédine Zidane garde dans un coin de sa tête l’option équipe de France. Sans club depuis mai 2021, le champion du monde 1998 n’a jamais caché son envie de prendre la succession de Didier Deschamps, dont le contrat expire après le Mondial 2026. Pour Jérôme Rothen, ce changement s’impose après ce championnat d'Europe décevant.

« Avec Zidane, ce sera mieux partout »

« Au niveau de l’opinion publique ce serait mieux qu’avec Deschamps. Même si Zidane n’est pas un bon communiquant, il parle foot, et quand il vient en conférence de presse, il ne se cache pas. Alors que l’on sent une certaine lassitude chez Didier, qui est un adepte de la langue de bois. Il protège ses joueurs. Mais le mandat de Deschamps est trop long, ça fait 12 ans. On a l’impression que l’on régresse, on est lassé. Même lui montre des signes de fatigue et le regard des gens a changé. J’ai l’impression qu’il y a un ras-le-bol.Avec Zidane, ce sera mieux partout » a confié l’ancien joueur du PSG au micro de RMC ce vendredi.