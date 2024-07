Équipe de France - Deschamps : Une menace lâchée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Didier Deschamps a été conforté dans son avenir au poste de sélectionneur de l’équipe de France par Philippe Diallo, mais cette décision du président de la FFF est loin de faire l’unanimité. Et Daniel Riolo, en direct sur RMC Sport mercredi, a même évoqué une menace pour Deschamps s’il venait à continuer l’aventure.

Didier Deschamps, stop ou encore ? La question fait débat depuis l’élimination de l’équipe de France en demi-finale de l’Euro 2024 mardi soir, contre l’Espagne (1-2). Le jeu offensif proposé par les Bleus durant toute la compétition a été largement critiqué, et certains estiment donc que Deschamps doit passer le relais de sélectionneur national à Zinedine Zidane.

Zidane : Riolo annonce un malaise pour Deschamps ! https://t.co/mb0s95NabE pic.twitter.com/wCn7Eq23lq — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

Diallo veut continuer avec Deschamps

Interrogé dans les colonnes de L’Equipe, Philippe Diallo a tout de suite mis les choses au clair, et le président de la FFF affiche son envie de maintenir Didier Deschamps : « Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission. On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale et qui nous aurait permis d'aller plus haut. Pendant ce mois, j'ai vu beaucoup de professionnalisme, de recherche de l'excellence. Il faut maintenir l'équipe de France dans cette direction », a expliqué Diallo. Mais quelle seraient les conséquences d’un tel choix pour l’équipe de France ?

« S’il reste, ça va mal finir »

Daniel Riolo a pris la parole à ce sujet en direct dans l’After Foot, sur RMC Sport, mercredi soir : « Deschamps a un choix énorme de joueurs qu’il peut sélectionner, il a le temps de les observer. Et à partir de ce moment-kà, il réfléchit au jeu qu’il veut produire. Donc la responsabilité du coach est entière. Il aurait dû ouvrir les yeux et considérer que Mbappé ne devait pas jouer. Il faut passer à autre chose, ça suffit. Les supporters en ont marre. S'il reste en 2026, ça va mal finir », lâche Riolo. Des menaces à peine voilées ?