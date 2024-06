Voilà comment Messi a dégoûté Mbappé !

Thomas Bourseau

L’équipe de France est passée à deux tirs au but d’être sacrée championne du monde pour la troisième fois de son histoire un soir de décembre 2022 au Qatar. Les Bleus de Kylian Mbappé ont perdu en finale face à l’Argentine de Lionel Messi (3-3 puis 4-2). Et Emiliano Martinez a dévoilé comment Messi et ses coéquipiers ont pu tous tromper Hugo Lloris.

Kylian Mbappé aurait pu soulever une deuxième Coupe du monde de suite avec l’équipe de France comme l’a fait le défunt roi Pelé en 1958 et en 1962. Cependant, la sélection argentine en a décidé autrement. Au terme d’une finale aux multiples rebondissements et même en prolongations, les Bleus et l’ Albiceleste ont dû se départager à la cruelle séance des tirs au but (3-3 puis 4-2).

«Lloris ? Je me suis dit que j'étais meilleur que toi»

Grâce à un Emiliano Martinez en pleine forme et inspiré, l’Argentine a pu remporter la séance sans que son dernier tireur ait à s’élancer devant Hugo Lloris. Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni ont manqué leurs tentatives lorsque Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes et Gonzalo Montiel ont fait un sans-faute. En interview avec l’ex-gardien anglais Ben Foster, Emiliano Martinez s’est confié sur son ascendant psychologique face à Hugo Lloris. « C'était moi contre Hugo Lloris. Et à ce moment-là, je me suis dit que tu étais peut-être plus expérimenté, que tu avais peut-être joué plus de matches, mais je me suis dit que j'étais meilleur que toi ».

«J'ai dit à Messi : Leo, si tu t'arrêtes, il va bouger et tu vas marquer»