Il dévoile le danger numéro un des Bleus, et ce n'est pas Mbappé !

La rédaction

C’est ce mois-ci que débutera l’Euro en Allemagne. Attendus de pied ferme et considérés comme les favoris de la compétition, les Bleus sont depuis ce mercredi réunis à Clairefontaine pour débuter leur préparation. Parmi les 25 joueurs retenus par Didier Deschamps pour disputer le tournoi, figure Olivier Giroud. Et selon Hugo Lloris, désormais retraité internationale et évoluant en MLS, l’avant-centre de l’AC Milan est un atout redoutable pour les tricolores.

Dans un peu plus de deux semaines, l’équipe de France aura des dizaines de millions de regards braqués sur elle. L’objectif des Bleus en Allemagne cet été est clair : aller remporter le trophée. Pour y parvenir, Didier Deschamps a décidé de convoquer une liste de 25 joueurs. On y retrouve notamment Olivier Giroud, qui disputera sa sixième compétition avec les Champions du Monde 2018. Hugo Lloris, qui a longuement côtoyé l’attaquant passé par Arsenal, a expliqué son importance au sein du groupe.

«C'est le genre de personne qui aime partager»

Dans un entretien accordé au Parisien , Hugo Lloris est d’abord revenu sur les qualités humaines d’Olivier Giroud. Selon l’actuel portier du Los Angeles FC, c’est l’une des forces du joueur de 37 ans : « Olivier Giroud sera un grand plus pour l'équipe, pour le club. Il va apporter beaucoup, sur le terrain et en dehors. Tout d'abord, en tant que personne, c'est un gars super, avec une bonne mentalité. Il va apporter son expérience. C'est le genre de personne qui aime partager. Ce sera donc vraiment bien pour une jeune équipe. En tant que joueur, il aime la compétition. Je le connais bien, il va venir ici avec l'envie de gagner, avec la volonté de marquer des buts. ».

«Il est très efficace et inestimable pour une équipe»