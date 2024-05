Problème avec Mbappé ? Deschamps rassure

Jean de Teyssière

Le Real Madrid devrait être la nouvelle équipe de Kylian Mbappé la saison prochaine. Pour le moment, rien n'a encore été officialisé et cette annonce pourrait intervenir durant le rassemblement de l'équipe de France, qui a débuté ce mercredi. Didier Deschamps était d'ailleurs en conférence de presse et a annoncé que son avenir n'aurait pas d'impact sur le groupe français.

Dans un peu plus de deux semaines, l'Euro 2024 débutera. Le 17 juin prochain, l'équipe de France de Kylian Mbappé commencera sa compétition face à l'Autriche. D'ici là, Kylian Mbappé sera-t-il officiellement un joueur du Real Madrid ? Tout porte à croire que oui, même si le timing de l'annonce pose encore question. Didier Deschamps, qui doit préparer un Euro important, devra faire avec.

«Kylian s'est toujours inscrit dans un projet collectif»

L'avenir de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d'encre depuis qu'il a annoncé qu'il ne prolongerait pas au PSG. Le Bondynois sera libre de tout contrat le 1er juillet prochain et le monde du football n'attend qu'une chose : qu'il signe au Real Madrid. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, sait qu'il y a beaucoup d'attente autour de sa signature, comme il le rappelle en conférence de presse ce mercredi : « Il y a ce qu'il se passe en club, mais le contexte en équipe de France est différent. Kylian s'est toujours inscrit dans un projet collectif. Évidemment, il a des responsabilités dans son club, il en a aussi ici, si ce n'est plus. Je ne vais pas accorder plus d'attention à lui par rapport à cet aspect. »

«Kylian prend chaque jour beaucoup de place et c'est normal»