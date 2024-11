PSG - Zaïre-Emery : Le cadeau empoisonné de Deschamps

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir à l’occasion de la réception d’Israël, Didier Deschamps avait décidé d’aligner Warren Zaïre-Emery dans un rôle hybride, un peu avancé, mais ni relayeur ni meneur de jeu. Le milieu de terrain du PSG a semblé un peu perdu dans ce rôle. Il faut dire que pour Ludovic Obraniak, le sélectionneur ne lui a pas fait de cadeau.

Titulaire jeudi soir à l'occasion du match contre Israël (0-0), Warren Zaïre-Emery a été aligné dans un rôle inédit et difficile à décrire. Milieu de terrain offensif, sans être un réel meneur de jeu, le joueur du PSG était censé compenser le manque de créativité des Bleus depuis quelques matches. Un choix qui n'était pas un cadeau comme le constate Ludovic Obraniak.

Position inédite pour Zaïre-Emery

« Cela n'a pas été une grande réussite mais ce n'était pas un cadeau. Ce garçon doit être face au jeu, jamais dos au jeu. Il ne pourra pas évoluer comme un deuxième attaquant au vu de ses orientations de corps. J'ai eu du mal à voir une complémentarité avec Kolo Muani. Mais, au moins, les trois milieux ont essayé et fait preuve de générosité. Kanté s'est employé devant, derrière, il a sauvé quelques coups. Camavinga a tenté sa chance de loin. Mais il nous manque clairement du génie, un garçon avec une sensibilité technique plus affirmée à la passe, capable de créer, faire jouer les autres », lâche-t-il dans une interview accordée à L’EQUIPE, avant de poursuivre.

« Olise pourrait tenir ce rôle-là mais encore faut-il l'installer derrière l'attaquant. Là, il a joué ailier avec un latéral qui ne dédouble que trop rarement. C'était bien trop simple pour les deux pistons de défendre face à nous. Ils n'avaient pas besoin de nous presser car ils ont vite compris qu'on ne centrait jamais. On a eu la possession tout le match mais on a joué avec deux récupérateurs qui venaient chercher le ballon dans les pieds de nos centraux, ce qui empêche de créer de la supériorité sur les côtés et dans l'axe. On a manqué de joueur dans les interlignes. Un garçon comme Maghnes Akliouche (Monaco) pourrait être intéressant dans ce rôle mais il ne faut pas trop demander non plus », ajoute Ludovic Obraniak.