PSG : Zaïre-Emery interpelle Deschamps

Au PSG comme en équipe de France, Warren Zaïre-Emery n’échappe pas aux critiques, lui qui s’est imposé comme un titulaire à Paris la saison dernière. Lors de la dernière trêve internationale, le milieu de terrain âgé de 18 ans n’a été utilisé qu’une seule minute par Didier Deschamps. Au micro de Téléfoot, il a évoqué sa situation avec les Bleus.

« Il est super en ce début de saison. » En conférence de presse avant la réception de Strasbourg samedi soir (4-2), Luis Enrique a salué le début de saison de Warren Zaïre-Emery. Ce dernier fait l’objet de critiques, mais l’entraîneur du PSG estime avoir un « meilleur Warren que la saison dernière, sauf peut-être le dernier match mais c’était collectif. »

Une seule minute contre Israël

En équipe de France aussi, Warren Zaïre-Emery est de plus en plus contesté. L’été dernier, lors de l’Euro, l’international français (4 sélections) faisait partie des sept joueurs à ne pas avoir été utilisés par Didier Deschamps. Lors du dernier rassemblement, le milieu âgé de 18 ans n’a joué qu’une seule minute, face à Israël (1-4) et est resté sur le banc contre la Belgique (1-2).

« Il faut élever son niveau »

Interrogé par Téléfoot, Warren Zaïre-Emery a déclaré à propos de sa situation en équipe de France : « Il y a les meilleurs joueurs à chaque poste. Il faut tout de suite voir plus vite, jouer plus vite, c'est plus costaud, plus physique, donc ce sont toutes ces choses-là qui font qu'il faut élever son niveau. Et je suis prêt pour ça. »