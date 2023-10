Messi prêt à briser le rêve de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé ne s'en cache pas. Il espère être de la partie lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Le joueur tricolore souhaite disputer la compétition et ramener une médaille d'or à la France. La star du PSG pourrait y retrouver Lionel Messi. A la tête des espoirs argentin, Javier Mascherano a annoncé que les portes étaient ouvertes.

L'année 2024 pourrait être chargée pour Kylian Mbappé. En plus de sa saison avec le PSG, le joueur pourrait disputer l'Euro 2024, mais surtout les Jeux Olympiques de Paris. A la tête de l'équipe de France espoirs, Thierry Henry a la possibilité de convoquer trois joueurs de plus de 23 ans et Mbappé espère en être.

Mbappé rêve des Jeux Olympiques de Paris

« J'espère y être. Tout le monde sait que j'ai toujours rêvé de jouer les Jeux Olympiques, après cela ne dépend pas de moi, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte et il faudra tous les étudier » avait-il déclaré en avril dernier.

Messi est interpellé