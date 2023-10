Une star de Deschamps jette un froid sur son avenir

Alexis Brunet

Mike Maignan fait partie des meilleurs gardiens au monde. L'ancien Parisien est d'ailleurs devenu le numéro un en Équipe de France, à la suite de la retraite de Hugo Lloris. Il brille aussi avec son club de l'AC Milan, mais il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. En tout cas, il n'a pas encore parlé de prolongation.

D'abord formé au PSG, c'est à Lille que Mike Maignan a explosé aux yeux du monde entier. Le Français a réalisé de très belles prestations avec le LOSC, qui ont poussé l'AC Milan à débourser environ 15M€ pour le recruter en 2021.

Maignan est devenu un cadre à l'AC Milan

En un peu plus de deux saisons, Mike Maignan s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans les cages de l'AC Milan. Parallèlement à son aventure en club, le portier formé au PSG est aussi devenu le numéro un en Équipe de France. Le gardien milanais a profité de la retraite de Hugo Lloris pour hériter de cette place.

Un joueur de l’OM révèle une discussion avec Deschamps https://t.co/5UTU36OSQG pic.twitter.com/gmrnyC0rBb — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

Maignan ne sait pas de quoi son avenir sera fait