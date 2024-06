Euro 2024 : Nouveau coup dur pour Deschamps !

Alexis Brunet

Mardi, l’équipe de France jouera son dernier match de poule de l’Euro face à la Pologne. Didier Deschamps espère pouvoir compter à cette occasion sur Kylian Mbappé, qui avait dû déclarer forfait contre les Pays-Bas. Mais le sélectionneur va peut-être devoir se passer d’un autre attaquant. Kingsley Coman est touché à un mollet et il est incertain face aux Polonais.

L’équipe de France n’impressionne pas tellement depuis le début de l’Euro. Les Bleus ont certes gagné leur premier match de poule face à l’Autriche, mais ils se sont imposés seulement grâce à un but contre son camp de Maximilian Wöber. Face aux Pays-Bas, ce ne fut pas mieux, car les partenaires d’Antoine Griezmann ont concédé le match nul (0-0). Les hommes de Didier Deschamps auraient même pu s’incliner, si le but de Xavi Simons n’avait pas été refusé à cause de la position litigieuse de Denzel Dumfries.

Mbappé est resté sur le banc face aux Pays-Bas

Pour le match contre les Pays-Bas, Didier Deschamps avait décidé d’aligner Marcus Thuram en attaque, soutenu par Adrien Rabiot à gauche, Ousmane Dembélé à droite et Antoine Griezmann un peu plus bas dans l’axe. Le sélectionneur ne pouvait pas compter sur Kylian Mbappé, qui est resté sur le banc, en raison de sa récente blessure au nez. Normalement, si tout va bien, le capitaine des Bleus pourrait faire son retour à l’occasion du dernier match de poule face à la Pologne.

Coman est incertain face à la Pologne