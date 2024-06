Kylian Mbappé lâche une fortune en secret, l’incroyable geste dévoilé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si l’existence de son association "Inspired by KM" n’est pas un secret, Kylian Mbappé se montre en revanche plus discret concernant son engagement personnel. Alors que la Fondation Abbé Pierre avait déjà révélé par le passé plusieurs dons réalisés par l’ancienne star du PSG, le journaliste Grégory Schneider révèle que les sommes reversées sont colossales.

On connaît évidemment le footballeur, mais également l’homme dure en affaires au moment de négocier, avec sa famille, ses contrats avec le PSG et le Real Madrid, ou encore différents sponsors. Le généreux bienfaiteur qui se cache en Kylian Mbappé est en revanche bien plus discret. Outre son association, " Inspired by KM ", qui a pour objectif de favoriser la réussite de 98 jeunes enfants, l’attaquant de l’équipe de France s’est illustré par des gestes financiers envers les plus démunis. Une très grosse générosité restée secrète selon Grégory Schneider, journaliste à Libération .

« C’est dingue ce qu’ils envoient »

« J’ai des exemples de dingue en fait… Mais je ne peux pas en parler, parce que effectivement, ils (le clan Mbappé, NDLR) ne veulent pas qu’on communique , révèle le journaliste de Libération dans un reportage de BFMTV consacré à Kylian Mbappé. J’ai fait le calcul, rapporté à ses mois de salaire, c’était quand même pas mal. C’était peut-être un ou deux mois de salaire qu’il lâchait comme ça, sur un chèque. Vous allez me dire qu’il a d’autres mois de salaire, mais moi je ne lâche pas deux mois de salaire comme ça. C’est dingue ce qu’ils envoient, mais s’ils ne veulent pas en parler, je ne peux pas le faire à leur place. » Pour rappel, Kylian Mbappé touchait 6M€ bruts par mois au PSG après sa prolongation à l’été 2022. Un salaire revu à la baisse avec son arrivée au Real Madrid, où il devrait toucher environ 15M€ net par année, en plus d’une importante prime à la signature et d’un pourcentage conséquent de ses droits à l’image.

Mbappé a réalisé plusieurs dons auprès de la Fondation Abbé Pierre