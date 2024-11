Equipe de France : Un nouveau scandale évoqué pour Mbappé

Arnaud De Kanel

Une rupture semble désormais consommée entre Kylian Mbappé et l’équipe de France. Non retenu pour la deuxième fois consécutive dans la sélection de Didier Deschamps, le capitaine tricolore pourrait avoir tourné la page de l’aventure en Bleu. D’après les informations de Romain Molina, Mbappé n’aurait tout simplement plus l’intention de répondre aux appels de la sélection. Une décision qui pourrait bien provoquer un énorme scandale dans l'hexagone.

Éloigné des terrains lors du dernier rassemblement en octobre pour une blessure à la cuisse, le numéro 10 de l'équipe de France manquera de nouveau à l'appel pour la prochaine trêve internationale. Didier Deschamps a annoncé jeudi que le joueur, bien qu’enthousiaste à l’idée de rejoindre les Bleus, n’a pas été retenu dans la sélection. Cependant, cette décision serait plus complexe qu'il n’y paraît : selon les révélations du journaliste Romain Molina, les raisons de cette absence pourraient être bien différentes de la version officielle avancée par le sélectionneur.

«C’est ma décision»

Un premier scandale avait déjà éclaté pour Kylian Mbappé lors du dernier rassemblement. Il avait manqué l'appel de Didier Deschamps et avait été aperçu à Stockholm avant de faire l'objet d'accusations de viol. Cette fois-ci, aucune blessure, Deschamps a simplement indiué que c'était son choix. « J’ai eu plusieurs échanges avec lui, j’ai réfléchi et j’ai pris cette décision sur ce rassemblement-là. C’est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, c’est que Kylian voulait venir. Ce ne sont pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte. C’est un choix ponctuel. Je sais que vous allez rebondir. Je ne vais pas en dire plus pour la simple et bonne raison qu’on a un stage avec deux matches (Israël et Italie). C’est ma décision, c’est mieux comme ça. J’assume cette décision-là. C’est ma responsabilité », a déclaré le sélectionneur. La réalité serait différente selon Romain Molina et si la version du journaliste était avérée, elle pourrait bien faire scandale.

Mbappé ne souhaiterait plus venir en équipe de France

Dans une vidéo récente sur sa chaîne YouTube, le journaliste Romain Molina a laissé entendre que Kylian Mbappé, désormais star du Real Madrid, pourrait bien envisager de faire une pause avec l'équipe de France. La raison principale de cette éventuelle prise de distance ? Selon Molina, l'attaquant et sa mère, Fayza Lamari, seraient convaincus que la presse française joue un rôle dans une vague de critiques grandissantes à l'encontre de Mbappé. Ce climat tendu et ce sentiment de désaffection publique pèseraient sur l’envie du joueur de revêtir le maillot tricolore pour l'instant.