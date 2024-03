Catastrophe pour Deschamps ? Une star annonce la couleur !

Benjamin Labrousse

Ce samedi soir, l’équipe de France a été vaincue par l’Allemagne à Lyon (0-2). S’il ne s’agit que d’un match amical pour les Bleus, cette défaite sonne comme une grosse alerte pour Didier Deschamps et les siens, à moins de trois mois de l’Euro 2024. Néanmoins, Aurélien Tchouaméni lui, n’y voit pourtant aucune forme d’inquiétude.

Le 14 juin prochain débutera l’Euro 2024 en Allemagne. Cette fin de mois de mars sonne donc comme une répétition générale pour les sélections engagées. Et du côté des Bleus, on ne s’est clairement pas rassuré…Ce samedi soir, l’équipe de France a chuté à Lyon face à la Mannschaft (0-2).

Mbappé : Il réclame une révolution à Deschamps https://t.co/WsMm6s9M9U pic.twitter.com/kWDBTGQL3L — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

Grosse alerte pour les Bleus avant l’Euro

Une rencontre marquée par la domination totale des Allemands face aux hommes de Didier Deschamps. Si les Bleus détiennent la possibilité de hausser le ton face au Chili mardi soir à Marseille, cette défaite face à l’Allemagne sonne comme un gros avertissement à quelques mois de l’Euro. De quoi laisser présager une déroute de l’équipe de France en juin prochain ?

«Je ne suis pas inquiet, et vous ?»