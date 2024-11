Après Benzema, Deschamps prêt à «sacrifier» Mbappé ?

Axel Cornic

La situation de Kylian Mbappé ne s’arrange pas et la décision de Didier Deschamps de ne pas le convoquer pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, a mis de l’huile sur le feu. Et ça ne fait pas réagit qu’en France, puisqu’en Espagne on se demande également ce qui se passe avec la star du Real Madrid, qui est clairement en difficulté depuis le début de la saison.

C’est une polémique internationale. Après un mois d’octobre chaotique, celui de novembre ne devrait pas être plus tranquille pour Kylian Mbappé. Sa non-convocation en équipe de France a relancé les débats autour de la star de 25 ans, avec Didier Deschamps qui n’a pas donné de véritable raison à son absence.

« À Madrid, ils ne savent pas comment l’aider et à Paris, ils ne veulent pas l’aider »

En Espagne on s’interroge également sur Mbappé, très attendu au Real Madrid après sept années passées au PSG… et qui n’a pas du tout convaincu depuis le début de la saison. « Il est seul. Mbappé est en difficulté. À Madrid, ils ne savent pas comment l’aider. A Paris, ils ne veulent pas l’aider » a expliqué Raul Varela, sur Radio MARCA.

« Quand il y a eu cette polémique avec Benzema et Valbuena il a décidé de sacrifier les deux »

« Deschamps en subit les conséquences, même si ce n'est pas surprenant non plus » a poursuivi le journaliste espagnol, qui a fait le parallèle avec la fameuse affaire de la sextape, avec Karim Benzema et Mathieu Valbuena. « Quand il y a eu cette polémique avec Benzema et Valbuena il a décidé de sacrifier les deux. Il aime autant les conflits que le beau jeu. Le temps nous dira si c’est la bonne décision. Ils ont mis Mbappé sur la croix, nous verrons s'il ressuscite ».