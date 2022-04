Foot - Equipe de France

Equipe de France : Les confidences de Clauss sur les sifflets pour sa première sélection !

Publié le 9 avril 2022 à 22h25 par La rédaction mis à jour le 9 avril 2022 à 22h26

Victime de sifflets pour sa première titularisation avec l’équipe de France, Jonathan Clauss est revenu sur cette première expérience.