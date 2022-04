Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta veut encore dépouiller l'effectif de Thomas Tuchel !

Publié le 7 avril 2022 à 16h00 par D.M.

Après Andreas Christensen et César Azpilicueta, le FC Barcelone voudrait s'attaquer à un nouveau joueur de Chelsea. Le club catalan ciblerait Mason Mount pour renforcer son milieu de terrain.

Le FC Barcelone compte bien se montrer actif lors du prochain mercato estival. Grâce à l'accord conclu avec Spotify, le club catalan pourrait injecter du sang frais dans son effectif et renforcer plusieurs secteurs. Les dirigeants prospectent sur le marché et auraient posé leur regard à Chelsea. Plusieurs joueurs de Thomas Tuchel intéresseraient fortement le Barça comme César Azpilicueta ou Andreas Christensen. Ce dernier aurait déjà trouvé un accord avec la formation blaugrana et devrait signer son contrat dans les prochaines semaines.

Mason Mount ciblé par le Barça