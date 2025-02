Cristiano Ronaldo a trouvé son nouveau club !

Arnaud De Kanel

Fort d'avoir réalisé l'une des plus grandes carrières de tous les temps, Cristiano Ronaldo a engrangé des centaines de milliers d'euros. Il n'a pas attendu de prendre sa retraite pour en investir une bonne partie dans différents business. Et cette fois-ci, il pourrait placer de l'argent dans un club mythique de Liga où il récupérerait le poste de président.

Cristiano Ronaldo s'est construit une énorme fortune au fil des années. Et bien qu'il ne soit plus à son meilleur niveau, le Portugais continue de toucher le pactole grâce à Al-Nassr, club où il perçoit 200M€ par an. Alors que la fin de sa carrière approche, il pourrait prendre les rênes d'un géant de Liga.

Ronaldo à Valence ?

Selon les informations du journaliste espagnol Arielipillo, Cristiano Ronaldo aurait échangé avec Peter Lim, le président du FC Valence, afin d'évoquer la possibilité de devenir actionnaire majoritaire du club Che. Les deux hommes sont amis et partagent déjà des activités dans plusieurs sociétés. Peter Lim cherche à se séparer de ses actions avant la fin de la saison, ce qui intéresserait fortement Ronaldo, très emballé à l'idée de retourner vivre en Espagne. La presse saoudienne indique que plusieurs fonds d'investissement saoudiens pourraient soutenir cette opération.

Valence, un club loin d'être anodin

Le FC Valence lutte actuellement pour sa survie en Liga. Le club Che a perdu de sa superbe mais reste un club mythique du championnat espagnol et Cristiano Ronaldo avait failli le rejoindre en 2006. Alors en clash avec Wayne Rooney, le Portugais menaçait de quitter Manchester United et Valence s'était positionné pour le récupérer. « Nous avions trouvé les ressources financières pour l'avoir, nous avions pris des dispositions avec Nike et Coca Cola - les sponsors du joueur. Ronaldo à l'époque gagnait déjà 10 millions net par an, beaucoup pour un club comme Valence. Puis nous avons atteint le stade où Cristiano s'était disputé avec Manchester United. On a alors eu son oui pour la signature », avait reconnu l'ancien directeur sportif de Valence Amedeo Carboni. En devenant actionnaire majoritaire du club espagnol, Cristiano Ronaldo hériterait également de la casquette de président. Affaire à suivre...