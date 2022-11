Foot - Coupe du monde

Qatar 2022 : Maradona, Argentine… Pochettino annonce la couleur pour Messi

Publié le 13 novembre 2022 à 07h30

Axel Cornic

Mauricio Pochettino connait très bien Lionel Messi, puisqu’il l’a eu sous ses ordres au Paris Saint-Germain jusqu’à la saison dernière. A quelques jours du début de la Coupe du monde il s’est exprimé au sujet de ce qui attend l’Argentin au Qatar, avec évidemment un mot pour le capitaine de la sélection, qui pourrait bien écrire un peu plus son nom dans l’histoire avec un titre.

A 35 ans, Lionel Messi pourrait bien disputer la dernière Coupe du monde de son illustre carrière. Le septuple Ballon d’Or, qui a enfin retrouvé son véritable niveau avec le PSG depuis le début de la saison, va être le fer de lance de son Argentine qui a raté d’un souffle le titre en 2014 en échouant en finale face à l’Allemagne (0-1).

« L'Argentine est plus favorite qu'il y a quatre ans »

Ancien joueur de l’ Albiceleste , Mauricio Pochettino sera forcément devant sa télévision et est persuadé que Messi et les siens auront une chance. « L'Argentine est plus favorite qu'il y a quatre ans, surtout après avoir remporté la Copa America » a analysé l’ancien coach du PSG et de Tottenham, lors d’un entretien accordé à Relevo . « Quand vous avez Messi, et que tout le monde comprend qu'il faut jouer pour lui, les rêves peuvent devenir réalité ».

« Si l’équipe doit jouer pour Messi ? Bien sûr, il est le meilleur au monde »

L’ancien entraineur de Lionel Messi au PSG est persuadé que ce dernier sera fondamental dans une quête de victoire mondiale pour l’Argentine. « Si l’équipe doit jouer pour Messi ? Bien sûr, il est le meilleur au monde » a lâché Pochettino. « Maintenant, il y a une bonne alchimie entre tous les membres, tant au niveau du personnel d'encadrement que des joueurs. Et il y a un courant très positif dans le pays que nous n'avions pas vu auparavant. Une très bonne énergie a été générée autour de l'équipe nationale argentine ».

« Messi et Maradona ? Ils sont tous deux au même endroit, c'est-à-dire à la première place »